INDIVIDUATO un nuovo coronavirus associato a polmonite in pazienti ospedalizzati, principalmente nei bambini. E potrebbe provenire da una fonte sorprendente: i cani. La ricerca è stata condotta dal team di esperti del Global Health Institute della Duke University e da poco pubblicata sulla rivista Clinical Infectious Diseases. Questo virus potrebbe essere l’ottavo coronavirus noto a causare malattie nelle persone.

La scoperta arriva grazie a un nuovo tipo di test messo a punto da un giovane laureato, Leshan Xiu in forza presso il laboratorio del Prof. Gregory Gray, epidemiologo di malattie infettive presso il Global Health Institute della Duke University. Gray e Xiu hanno testato campioni che provenivano da pazienti di un ospedale del Sarawak, in Malesia, prelevati da un collaboratore nel 2017 e nel 2018. Nel primo lotto di campioni, hanno trovato prove di un coronavirus completamente nuovo. I pazienti avevano quella che sembrava una normale polmonite. Ma in otto dei 301 campioni testati, ovvero il 2,7%, Xiu e Gray hanno scoperto che le vie respiratorie superiori dei pazienti erano state infettate da un nuovo coronavirus canino, cioè un virus del cane.

Come ulteriore prova, Gray ha inviato i campioni dei pazienti a un esperto mondiale di coronavirus animali presso la Ohio State University, guidato dalla virologa Anastasia Vlasova, che ha coltivato il coronavirus in laboratorio, utilizzando una soluzione speciale che sapeva funzionare per altri coronavirus di cani. “Il virus è cresciuto molto bene”, ha detto Vlasova. Al momento, chiariscono gli esperti, non ci sono ancora delle prove certe che il nuovo coronavirus possa essere trasmesso alle persone. Chiaramente adesso seguiranno degli ulteriori studi per cercare di comprendere meglio il patogeno.