Non conta solo Rt, l’indice di contagiosità che ormai abbiamo imparato a conoscere. Per il monitoraggio dell’andamento di Covid-19 in Italia, “e per classificare tempestivamente il livello di rischio in modo da poter valutare la necessità di modulazioni nelle attività di risposta all’epidemia, sono stati disegnati alcuni indicatori con valori di soglia e di allerta che dovranno essere monitorati, attraverso sistemi di sorveglianza coordinati a livello nazionale, al fine di ottenere dati aggregati nazionali, regionali e locali”. A illustrare i 21 indicatori, “divisi in tre grandi categorie”, come ha spiegato oggi al ministero della Salute il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, è una nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria e della Direzione generale della programmazione sanitaria del ministero della Salute del 30 aprile scorso.

