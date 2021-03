Membro dell’American Academy of Microbiology

Secondo il British Medical Journal (BMJ), c’è stata un’attività di hakeraggio nei confronti dell’agenzia europea dei farmaci, l’Ema, con l’acquisizione di vari documenti con informazioni intercorse fra l’Agenzia stessa e la Pfizer BionTech, relative al vaccino ad RNA che l’azienda sta producendo e che viene usato in tutto il mondo, e anche in Italia per la lotta contro Sars-CoV-2. In questi documenti sarebbero esplicitate alcune preoccupazioni dell’Agenzia stessa sull’integrità delle molecole di RNA che codificano l’antigene vaccinale protettivo, la proteina Spike ( o parte di essa) del coronavirus. Tralascio il problema dell’hakeraggio: non mi sorprende in un’epoca in cui il vaccino pare essere diventato anche un’arma di scontro geopolitico fra le grandi potenze economiche e militari.

Veniamo quindi a considerazioni più scientifiche. I criteri da rispettare per l’autorizzazione di un qualsiasi vaccino per l’uso umano sono, come per tutti i farmaci, essenzialmente tre: qualità, sicurezza, efficacia, e devono esserlo anche per una autorizzazione emergenziale come è stata quella del vaccino Pfizer-Biontech e tutti gli altri. Il vaccino ha buona qualità se i suoi costituenti chimici e le procedure di produzione e controllo degli stessi rispettano precisi parametri, internazionalmente accettati, della buona manifattura dei farmaci ed abbiano consistenza, cioè siano equivalenti (entro stabiliti limiti di variazione) in tutti i lotti di produzione del vaccino. L’integrità dell’antigene vaccinale è il primo requisito per una buona qualità del vaccino. Nello specifico, composizione e quantità relativa di RNA e dei suoi eventuali prodotti di degradazione devono essere, nei vari lotti di produzione, equivalenti a quelle presenti nel lotto o nei lotti vaccinali con i quali è stata fatta la sperimentazione clinica che ha portato all’autorizzazione del vaccino.

L’RNA, a differenza del DNA, è una molecola estremamente fragile, facile ad una rapida degradazione in piccoli frammenti non più attivi. Ciononostante, in molti anni di ricerca, sono stati messi a punto vari metodi di protezione dalla degradazione che ne hanno consentito, fra i tanti usi, anche quello vaccinale, avere cioè una molecola di RNA sufficientemente intatta da poter codificare l’espressione della proteina spike del virus che di fatto è quella che induce l’immunità protettiva contro Covid-19. E’ comunque presumibile che alcuni prodotti di degradazione ci siano sia nel vaccino della Pfizer che in tutti gli altri basati su questa molecola. Il problema è quindi decidere, sulla base delle sperimentazioni pre-cliniche e cliniche, quale sia il livello di degradazione accettabile per la buona qualità, sicurezza ed efficacia del vaccino.

E’ del tutto normale che azienda produttrice ed organismo regolatorio, l’Ema nel nostro caso, dialoghino e stabiliscano, con un ampio numero di lotti vaccinali sperimentati, le specifiche accettabili per l’integrità della molecola. Se alcuni lotti fossero fuori specifiche c’è un confronto per risolvere il problema, oltre, evidentemente, ad escludere quel lotto dalla commercializzazione. Quando si producono milioni di fiale di vaccino in stabilimenti diversi ed in diverse nazioni, è ovvio che la produzione sia divisa in successivi lotti ed è fondamentale che ogni lotto venga approvato da una autorità indipendente che decide se quel lotto è utilizzabile. Non posso escludere in proposito che le tanto malaugurate difficoltà di produzione lamentate dalle aziende per giustificare le mancate consegne non siano anche dovute a lotti di produzione imperfetti e non approvabili. Normalità, quindi, nessuno scandalo.

Per fare questi vaccini in un anno, con tecnologia mai applicata prima per i vaccini umani, si è corso tanto, con immenso lavoro, in una situazione in cui l’assenza di farmaci efficaci, spesso il non rispetto e talvolta anche il disconoscimento di principio delle misure di contenimento non farmacologico (mascherine, distanziamento, igiene) hanno lasciato quasi tutta la responsabilità del controllo di una terribile pandemia agli ideatori e produttori di vaccini e agli organismi che ne verificano la buona qualità. Anche a costo di qualche ritardo, non possono essere esclusi o vanificati gli ineludibili controlli di ogni lotto vaccinale prodotto dalle aziende perché solo essi garantiscono che tutti ci immunizziamo con vaccini ugualmente sicuri ed efficaci.

Quanto grande che sia il bisogno di vaccini, le corrette procedure di validazione dei lotti vaccinali richiedono il loro tempo e non è ammissibile sentire continue invocazioni a fare presto, accorciare i tempi, prendere subito vaccini da questo o da quell’altro, dovunque siano fatti, come spesso sentiamo in questi giorni. Barra dritta, quindi, perché fretta ed errori in questa materia potrebbero sminuire se non annullare il valore di uno straordinario, storico successo dei vaccini e delle vaccinazioni, con le conseguenze che tutti possiamo immaginare.