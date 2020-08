E’ nel milanese la metà dei nuovi casi di persone contagiate dal Covid-19 in Lombardia. Sono 133 dei 316 nuovi positivi totali, e 81 a Milano città, secondo gli ultimi dati della Regione Lombardia. In Lombardia è record di tamponi con quasi 20mila test analizzati (19.721). La percentuale rispetto ai tamponi effettuati resta uguale agli ultimi giorni ed è pari all’1,6%. Sono 3 i morti delle ultime 24 ore mentre aumentano guariti e i dimessi (+84). “Oggi in Lombardia – spiega l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera – abbiamo sfiorato i 20.000 mila tamponi effettuati (19.721). Una cifra record, che porta il totale complessivo a quota 1.555.403 analisi molecolari”.

