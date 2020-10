“Preoccupa la situazione nella Asl di Latina”. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino quotidiano sull’epidemia di Covid-19 per cui risultano 357 nuovi contagi di cui 145 a Roma. Come scrive l’assessorato regionale alla Sanità sui social nel Lazio a oggi sono 8.580 i casi positivi a Covid-19, con 808 ricoverati, cui si aggiungono 48 pazienti in terapia intensiva, mentre sono 954 i deceduti. Sono 7.724 i pazienti in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono 8.855 e il totale dei casi esaminati è pari a 18.389.

Fonte