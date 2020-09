“Su oltre 9mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 219 nuovi casi di Covid-19, di cui 115 a Roma e tre decessi. Bene il via libera dal Cts per i tamponi rapidi nelle scuole, conferma la bontà delle misure già intraprese nella nostra regione”. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in una nota al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù. “Potenziati i laboratori Coronet del Sant’Andrea e del San Giovanni. Entrambi possono processare 6mila tamponi in modalità ‘pulling’ – prosegue D’Amato – Nella Asl Roma 1 sono 42 i casi nelle ultime 24 ore e di questi un caso di rientro dalla Russia, sono diciannove i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato e un caso individuato al test sierologico. Si registra un decesso. Nella Asl Roma 2 sono 50 casi nelle ultime 24 ore e tra questi venti sono i contatti di casi già noti e isolati e cinque casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 3 sono 23 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di sette contatti di un casi già noti e isolati. Undici i casi con link a cluster di Villa Maria Immacolata dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 4 sono 14 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Si registra un decesso”.

