Covid nel Lazio, in arrivo circa 2000 dosi del nuovo monoclonale intramuscolare anti covid Evusheld per chi non risponde al vaccino anti coronavirus. Saranno “innanzitutto trapiantati e pazienti in cura per la leucemia”, che non hanno sviluppato gli anticorpi con la vaccinazione a riceverlo quando, da lunedì, sarà somministrato all’Inmi Spallanzani di Roma. Lo spiega all’Adnkronos Salute l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “In Italia sono state opzionate 20mila dosi – sottolinea – e il Lazio ne disporrà in proporzione di circa 2mila. Per ora una platea ristretta”.