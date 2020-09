“Su circa 10 mila tamponi, oggi nel Lazio si registrano 219 casi: di questi 129 sono a Roma, e due i decessi”. Lo comunica l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Sono riprese le attività del drive-in presso il parcheggio lunga sosta dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, dopo la sospensione di ieri a causa del maltempo e del forte vento. I numeri dei nuovi casi di Covid-19 nel Lazio indicano che occorre “mantenere alta l’attenzione. La gran parte dei casi – commenta D’Amato – si registra in ambito conviviale ed extra scolastico. Se non si rispettano le regole” avverte l’assessore, saranno “inevitabili altre misure di contenimento come l’obbligo di mascherine sempre”.

