Sette ragazzi, sei dei quali minorenni, si erano riuniti in un locale a Ruvo di Puglia (Bari) per giocare alla playstation. Scoperti dai carabinieri durante i controlli sul rispetto delle norme anti-Covid-19, sono stati tutti sanzionati dopo che i militari hanno contatto i rispettivi genitori. Complessivamente in pochi giorni nella sola Ruvo sono state elevante più di 20 sanzioni in “piccoli circoli e luoghi di ritrovo, troppo spesso utilizzati da giovani incoscienti – dicono i militari – incuranti dell’emergenza sanitaria, che se da un lato li costringe alla didattica a distanza, non gli impedisce di incontrarsi liberamente per giocare con playstation, guardare partite di calcio o altro”.

A Bari la Polizia locale ha elevato sanzioni Covid per oltre 4.500 euro nei confronti di supermercati che non osservavano il divieto di vendita di articoli di abbigliamento e oggettistica e che consentivano, nei rispettivi locali, l’afflusso indiscriminato di clienti senza filtrarne gli ingressi o collocare i cartelli di indicazione del numero massimo di acquirenti ammessi. Sanzionata anche una ludoteca nel centro della città, perché consentiva al suo interno la presenza di diversi bambini che fruivano di attrezzature e servizi.