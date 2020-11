Stop agli assembramenti a Napoli, ecco il ‘numero chiuso’. Nel contrasto alla diffusione del coronavirus, sarà rafforzata nel fine settimana la presenza delle forze di polizia e dei militari dell’Esercito nelle aree maggiormente sensibili della città. In alcuni luoghi della città, in corso di valutazione, saranno inoltre previsti dei presidi per il contingentamento delle presenze e la regolamentazione dell’accesso, in attuazione delle misure di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19. E’ quanto deciso questa mattina in una riunione tecnica di coordinamento interforze presieduta dal prefetto di Napoli, Marco Valentini, alla presenza dei vertici locali delle forze dell’ordine.

