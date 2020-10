“Sono giorni difficili. Siamo presi d’assalto dalle richieste dei pazienti. E siamo anche preoccupati per il rischio che le patologie non Covid vengano trascurate. Come tutte le strutture sanitarie, i nostri ambulatori devono assorbire l’onda d’urto della pressione degli assistiti ma, a differenza degli altri, i nostri studi non hanno barriere, come accade negli ospedali o nelle cliniche universitarie”. Luigi Sparano, segretario della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg) di Napoli racconta le difficoltà dei medici di famiglia partenopei che si trovano ad affrontare una fase acuta della pandemia con la consapevolezza dei rischi personali. “Da settembre abbiamo avuto 3 colleghi morti per Covid”, dice all’Adnkronos Salute.

