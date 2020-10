“Il Covid 19 ogni giorno d più sta condizionando le nostre vite e la nostra economia, ma la ricerca non si ferma, e nell’attesa che sia trovato un vaccino, noi stiamo concentrando la nostra azione su un nuovo formulato nanotecnologico per proteggere gli abiti del made in Italy rendendoli anti batterci. Il nostro intento è cercare di contribuire a far ripartire l’industria della moda e nello stesso tempo tentare di proteggere la nostra salute attraverso questa tecnologia che abbiamo provato con ottimi risultati su indumenti da alta Sartoria. Speriamo sia applicata anche per abiti da cerimonia, e che questa iniziativa possa contribuire ad aiutare un altro dei settori più in crisi in questo momento: quello degli eventi”. A dirlo Sabrina Zuccalà, direttore del laboratorio di Nanotecnologie “4ward360” dopo aver applicato questa nuova tecnologia ad un abito dell’alta sartoria Milanese che sarà presentato il prossimo 7 Novembre a Milano durante un evento dell’artista milanese Germano Lanzoni con i talenti della moda Fimelatoando .

