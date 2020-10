“Di solito per arrivare a un vaccino sono necessari in media 10 anni prima dell’immissione sul mercato, e almeno altri 5 per tutto ciò che si fa dopo. In questo caso c’è un’accelerazione straordinaria, con la compressione di alcuni passaggi. Ma ciò comporta un prezzo in sicurezza ed efficacia”. Lo dice al Sole 24 Ore Emanuele Montomoli, ordinario di Igiene dell’Università di Siena e fondatore di Vismederi, azienda che si occupa di dosare gli anticorpi nel sangue delle persone che partecipano alle sperimentazioni sui vaccini e che ha l’autorizzazione a verificare quelli contro il Sars-CoV 2.

