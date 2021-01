Il lockdown come quello adottato a marzo sarebbe la “soluzione migliore” ma non è praticabile in un quadro economico in crisi profonda. “Io non credo che l’Italia stia sbagliando qualcosa, sono state fatte in Europa scelte diverse. Noi abbiamo imposto precise restrizioni che non hanno certamente eliminato la pandemia, ma ci hanno fatto comprendere ancora meglio quanto siano efficaci per contrastare il virus, come è ovvio che sia. E infatti, le regioni che hanno avuto le restrizioni maggiori hanno visto un calo significativo dell’incidenza della malattia, le regioni che hanno avuto restrizioni meno importanti, il Veneto è un caso tra tutti, hanno avuto una incidenza che è rimasta molto elevata”., ha detto Agostino Miozzo il coordinatore del Comitato tecnico scientifico in un’intervista al quotidiano ‘Il Messaggero’.

Fonte