“L’epidemia è andata fuori controllo. Paghiamo un’estate in libertà, con party sulle spiagge, discoteche aperte e assembramenti senza regole”. Lo dice al ‘Giornale’ Agostino Miozzo, commentando la crescita di contagi per coronavirus. Secondo il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, “una crescita sull’andamento dei contagi era prevista, però dobbiamo capire come si evolve questa curva epidemica: se raggiunge un picco e poi si ferma, possiamo stare tranquilli perché è il colpo di coda di comportamenti scorretti dei vacanzieri, ma se continua a salire dobbiamo cominciare a preoccuparci. Entro la fine del mese sapremo cosa sta succedendo. In questi giorni le spiagge si stanno svuotando e sono cominciati i rientri nelle città. I contagi stanno emergendo”.

Fonte