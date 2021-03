“Voglio la verità su mio marito. Non si può morire così, non è giusto”. Anna Palladino è la moglie di Vincenzo Russo: il bidello di 58 anni della scuola Viviani di Casalnuovo, deceduto tre giorni dopo aver effettuato la vaccinazione all’ospedale San Giuliano di Giugliano con AstraZeneca, con un lotto diverso da quello bloccato ieri. La donna ha presentato denuncia alla polizia di Acerra. Sulla morte dell’uomo la Procura di Nola ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia.

Indaga il pm Luigi Apicella coordinato dal procuratore Laura Triassi e dall’aggiunto Stefania Castaldi. Non sono emerse correlazioni con la vaccinazione, ma nella denuncia della famiglia, assistita dall’avvocato Raffaella Iodice e dal medico perito Elvira Moccia, si parte dal vaccino, ma si parla anche di possibile malasanità. Da chiarire come mai Russo abbia avuto il siero AstraZeneca nonostante i problemi di salute.

Suo marito quando ha iniziato a manifestare problemi?

“Domenica ha fatto il vaccino ma stava bene. Lunedì è andato a scuola e dopo un po’ ha iniziato ad accusare dei brividi e ha chiesto al preside di tornare a casa. Gli stessi sintomi sono ricomparsi la sera: non aveva febbre, ma si sentiva tutto indolenzito”.

Vi siete preoccupati?

“Pensavamo che fosse la normale reazione al vaccino”.

Cosa è accaduto poi?

“Martedì i dolori sono aumentati e ha chiamato il medico di famiglia anche per chiedere un solo giorno di malattia: a novembre si era operato di ernia del disco e mercoledì aveva la visita di controllo dal neurologo. Gli ha detto di prendere la Tachipirina.

La sera si è sentito male: all’improvviso si è irrigidito e stava per cadere come è avvenuto già con mio padre la scorsa settimana dopo avere la vaccinazione con Moderna due giorni prima”.

Che sintomi accusava?

“Ripeteva: “Ho il fuoco nello stomaco”. Abbiamo chiamato il 118: è arrivato senza medico a bordo. Gli hanno prestato i primi soccorsi, poi, hanno chiamato un’altra ambulanza. Il medico ha deciso di portarlo nella vicina clinica Villa dei fiori di Acerra”.

Come stava?

“Mi hanno detto che aveva 105 di pressione. Da fuori il reparto l’ho contattato con una videochiamata. Continuava a dire di sentirsi a pezzi. Ha pensato anche alla pasta con i frutti di mare che abbiamo mangiato domenica e lunedì. Gli dicevo: “Stai tranquillo, qui sei monitorato”. Ma rispondeva di essere abbandonato su un lettino anche se era in codice rosso. E continuava a ripetere: “Non mi sento bene, pensa tu alle ragazze, ti voglio bene, ricordati sempre che ti amo””.

E i medici?

“È stato complicato parlarci. Ci trattano come numeri. Ho dovuto arrabbiarmi per trovarne uno che mi dicesse qualcosa del quadro clinico particolare di mio marito, dicevano che stavano valutando gli effetti del vaccino, persino i frutti di mare ed altro. Che aveva l’emoglobina alta e l’emocromo altissimo. Gli ho ricordato che Vincenzo aveva avuto una trombosi nel 2018 a una vena della gamba e ho consegnato anche le ultime analisi”.

Quando gli hanno inoculato il vaccino gli è stato chiesto se aveva problemi di salute?

“Sono certa che Vincenzo ha detto tutto. Nella registrazione fatta a scuola ha segnalato anche i medicinali che prendeva. Sono rimasta con lui fino alle 21,30 di martedì a parlargli da dietro una vetrata. L’ho potuto salutare solo da lontano. Mercoledì ha telefonato la guardia giurata chiedendomi di andare in ospedale, ero quasi arrivata quando ha chiamato anche il medico dicendo che Vincenzo si era aggravato durante dei controlli. Credevo che fosse finito in rianimazione, invece, era morto.

Penso alle sue ultime parole: “Pensa tu alle ragazze”. E a quello che mi diceva qualche giorno prima: “Non voglio farlo il vaccino”. E io : “Ma così rischi il posto o di prendere il virus”. Ho denunciato tutto alla polizia: voglio sapere perché tutto questo è avvenuto”.