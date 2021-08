“Sulla capacità del vaccino anti-Covid di contrastare il contagio da Sars Cov-2, credo che, man mano che la campagna vaccinale procede, sia giusto ed opportuno precisare alcuni aspetti poco o affatto considerati. E’ un dato di fatto che, man mano che la pratica della vaccinazione va consolidando la sua protezione, contestualmente vadano riducendosi i contagi nella popolazione generale. Accade così che in una coorte sempre più grande di persone vaccinate, faccia notizia non già il numero straordinariamente grande di casi di Covid che il vaccino riesce ad evitare, ma il numero eccezionalmente piccolo (in una popolazione numericamente sempre più crescente) di contagi tra soggetti vaccinati. Quindi a destare scalpore non è il macroriscontro di una immunoprotezione sempre più allargata, ma la microscopica eccezione, peraltro pure prevista ed attesa, di qualche vaccinato che si sia infettato”. Così Mauro Minelli, immunologo clinico e allergologo, coordinatore per il Sud Italia Fondazione per la Medicina Personalizzata.





Fonte