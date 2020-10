E’ una situazione generalizzata che riguarda l’area di Milano, e coinvolge in maniera più o meno intensa tutti gli ospedali del territorio: pronto soccorso particolarmente affollati, che segnalano alla sala operativa (Soreu metropolitana) di riferimento per i territori di Milano e Monza Brianza difficoltà ad accettare i pazienti. Non sono tante le ambulanze in attesa lunga, cioè quelle in attesa più di un’ora, fanno sapere dall’Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), ma la situazione di pressione è innegabile. E lo mostrano i numeri: se ieri, 25 ottobre, gli interventi per motivo respiratorio e infettivo sono stati 325 in quest’area, nella prima settimana di agosto oscillavano tra gli 80 e i 95. Più che triplicati, dunque.

Fonte