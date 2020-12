“Oggi ho ricevuto la prima dose, il 19 gennaio la seconda. E poi dovrò aspettare altri 7 giorni perché sia completata l’efficacia del vaccino, quindi tra un mese sarò immunizzato dal virus”. Vito Bossone, 65 anni, medico di famiglia di Montagnana, in provincia di Padova, racconta di esser stato tra i primi italiani a esser vaccinati oggi nell’ospedale di Schiavonia, nella bassa padovana.

“Eravamo una cinquantina circa, è stato tutto molto veloce, la parte più lunga era quella burocratica dove mi hanno chiesto dati sulle eventuali patologie e allergie” racconta Bossone, medico di famiglia da 37 anni.

“Ho accettato di esser il primo a vaccinarsi per due motivi: è innanzitutto un atto che porta attenzione alla bassa padovana, fortemente penalizzata da questa emergenza e che sta pagando in termini di assistenza sanitaria un prezzo molto salato”. Nella zona infatti sia l’ospedale di Schiavonia sia quello di Montagnana sono concentrati sul trattamento di pazienti Covid e i numeri di casi, come in tutta la Regione, continuano ad aumentare: “Personalmente non ho molti pazienti positivi, ma ci sono colleghi a Montagnana che arrivano ad avere anche 45 o 50 casi” racconta il medico.

“Il secondo motivo per cui ho deciso di vaccinarmi – prosegue Bossone – è che oltre a fare il medico di famiglia, lavoro in una casa di riposo, “Covid free” dal 21 febbraio, per cui voglio tutelare maggiormente chi mi sta vicino”. Con lui sono 10 i medici di famiglia di Padova che hanno ricevuto il vaccino.

“Il 90% dei miei colleghi vorrebbe esser al mio posto, si tratta di un passo fondamentale da compiere, che ci permetterà di chiudere finalmente questa partita”, afferma Bossone, che sostiene il registrarsi di un’alta adesione alla vaccinazione da parte del personale sanitario. Ci si auspica che siano proprio medici e infermieri a stimolare, con le parole “ma anche con i fatti, l’importanza di vaccinarsi in questo momento. Il Covid non deve importarci solo quando colpisce noi, è un virus da sconfiggere tutti insieme” prosegue.

E, per quanto riguarda la somministrazione, secondo Bossone, questa deve esser affidata ai medici di famiglia: “È uno dei compiti previsti dal contratto collettivo nazionale, sta alla base della prevenzione. Non è solo un’adesione, non si decide se oggi dobbiamo vaccinare o meno, si tratta di uno dei capisaldi della nostra attività e come tale va rispettato ed eseguito”. È importante, poi, che anche la popolazione capisca l’importanza della vaccinazione: “Come l’App Immuni, se ne usufruisce solo qualche centinaio di italiani – continua – non serve a nulla. Se ad adoperarla sono 60 milioni di persone allora sì che diventerebbe utile”.

In merito alle paure sul vaccino e agli eventuali avvenimenti avversi, per i quali Bossone non sa al momento se è prevista o meno un’assicurazione, il medico confessa che “l’unico dubbio che avevo era in riferimento alla somministrazione, non ancora perfezionata essendo noi i primi a ricevere il vaccino. Magari ci sarebbe potuta essere qualche crepa sulla catena del freddo e invece è andato tutto bene, l’infermiera non ha avuto alcuna difficoltà nel preparare la dose”.

Tra la popolazione, secondo il medico e i dati di alcuni sondaggi, le incertezze al vaccino permangono: “So che nei prossimi giorni riceverò diverse chiamate di amici e conoscenti per sapere se è andato tutto bene, se ho la bocca storta o se cammino ancora – scherza Bossone – sa, a volte sul vaccino c’è una paura quasi ancestrale. Fa parte del nostro essere uomini, ma questo, in quanto uomo di scienza, non mi impedisce di vaccinarmi, oggi e domani”.