“La campagna per la somministrazione della dose ‘booster’ dei vaccini è già stata avviata. Si discute anche dell’opportunità di procedere alla vaccinazione dei giovanissimi. Negli ultimi giorni, la curva dei contagi sembra tornata a crescere e, insieme, tornano ad aumentare le preoccupazioni. Meritocrazia Italia mostra da sempre consapevolezza dell’importanza di accedere alla vaccinazione anti-Covid, essenziale per il definitivo superamento di un’emergenza sanitaria che si protrae ormai da troppo. Per altro verso, tuttavia, sollecita misure ispirate a ragionevolezza e non discriminatorie, e invoca maggiore trasparenza informativa”. Così in una nota Meritocrazia Italia. “Da sempre convinta che il primo prezioso contributo provenga dall’impegno dei singoli, Meritocrazia – spiega la nota – sollecita i cittadini a percorrere la strada della prudenza. Confida in condotte di responsabilità, nell’interesse proprio e altrui. Per contro, però, continua a invocare anche maggiore serietà da parte dello Stato, che assuma la responsabilità dell’introduzione di un obbligo vaccinale oggi di fatto surrettiziamente indotto dalla necessità di certificazione verde per l’accesso ad attività e servizi. A ogni modo, il green pass è strumento utile, ma non può esaurire la strategia di ripresa”.





