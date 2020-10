E’ possibile prendere Covid-19 al ristorante? Sì, secondo i dati scientifici disponibili, ma non per questo “è necessario smettere di andarci, purché ristoratori e clienti si attengano scrupolosamente alle regole di sanificazione, distanziamento interpersonale e corretto uso delle mascherine”. E’ la risposta di ‘Dottore, ma è vero che?’, piattaforma anti fake-news della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), che indica anche le regole base per evitare contagi quando si mangia fuori casa: dalla consultazione del menù online all’evitare di utilizzare oliere, saliere o contenitori di altri condimenti che potrebbero essere stati toccati da altri.

Fonte