I sintomi di Covid-19 sono più pesanti negli uomini? Il segreto potrebbe celarsi negli ormoni femminili, che fornirebbero una protezione in più alle donne, specie a quelle in gravidanza. Lo suggerisce uno studio dell’Università dell’Illinois a Chicago firmato dal team dell’italiano Graziano Pinna e pubblicato su ‘Trends in Endocrinology and Metabolism’. Lo studio “Sesso e Covid-19: un ruolo protettivo per gli ormoni steroidei riproduttivi”, analizza la ricerca esistente per esaminare le ragioni per cui la gravità dei sintomi di Covid-19 è più frequente negli uomini, e punta i riflettori sull’effetto di estrogeni e progesterone.

