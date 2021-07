“Se mi vaccinerò? io l’ho detto e lo ripeto. Sono una persona che, a differenza di quanto trapela da certa stampa interessata abituata a sostenere le sue tesi, se avesse deciso di non vaccinarsi lo avrebbe già detto. Ho detto che mi vaccino, non vi preoccupate”. Lo dice Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, a margine della presentazione del libro ‘Io sono Giorgia’ a Napoli, a L’Arenile di Bagnoli.

L’unità del centrodestra

“Sicuramente nel centrodestra ci sono delle cose da chiarire, lo ribadisco – dichiara Meloni – Credo che nessuno in questi anni abbia lavorato come fratelli d’italia per l’unità della coalizione, perché sappiamo che ci sono decine di milioni di italiani che aspettano di vederci al governo insieme. Però per fare le cose bene serve lealtà e rispetto reciproco. Sicuramente non si può dubitare della volontà di Fratelli d’Italia di stare all’interno del centrodestra, la domanda che continuo a porre è questa: da parte degli alleati si prendono in considerazione scenari diversi anche per il futuro? a questo punto mi pare necessario chiarirlo”. Fratelli d’italia continuerà a fare come sempre tutto quello che può per l’unità del centrodestra – ragiona – per arrivare al governo con il centrodestra. Però, ovviamente, chiediamo come tutti rispetto. Per la nostra storia politica, per il lavoro che abbiamo fatto e per le regole che tengono insieme questa coalizione, sicuramente la vicenda della rai in particolare, ma sommata ad altre, ha aperto alla necessità di un chiarimento”.

Reddito di cittadinanza

“Io sono per l’abolizione del reddito di cittadinanza – ha detto la leader di Fratelli d’Italia – è una misura depressiva per la nostra economia, ha favorito il lavoro nero e la disoccupazione. Il reddito è come un mantenimento con il metadone per i tossicodipendenti. Si tratta di una legge cretina fatta male”.