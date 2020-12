“L’arrivo di una terza ondata della pandemia dipende esclusivamente dai comportamenti responsabili che sapremo mantenere per fermare la diffusione del virus. Serve comportarsi come in lockdown, tenendo altissima la guardia. Una nuova ondata pandemica ci preoccupa moltissimo perché è più che mai in gioco la tenuta del servizio sanitario nazionale. A gennaio, infatti, oltre al Covid ci saranno i casi di influenza e l’eventuale vaccinazione contro il virus pandemico, due elementi di notevole impegno per il sistema”. Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri.

