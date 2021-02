PROTETTI dalla doppia dose del vaccino eppure positivi al tampone. Quello che è successo a dodici medici e infermieri in alcune Asl di Roma sta sollevando dubbi e preoccupazioni tra la gente che si chiede come sia possibile che il Covid colpisca anche dopo aver fatto il vaccino. Una spiegazione c’è e serve a farci capire meglio in che modo la vaccinazione ci protegge.

Secondo un rapporto delle Asl romane, dodici, tra medici e infermieri vaccinati con le due dosi del vaccino Pfizer/BioNtech, sono risultati positivi al tampone. Nella Asl Roma 1 è successo a un infermiere di una casa di cura di Monte Mario. Nella Asl Roma 3, invece, è stato trovato positivo un operatore sanitario che lavora in un ospedale del Torrino. Contagiati anche altri due infermieri della Asl Roma 4, uno dell’Aurelia Hospital e uno del San Camillo. Nella Asl Roma 5 il numero più alto di casi: 8 medici e infermieri tra Tivoli, Guidonia, Monterotondo e Colleferro.

Asintomatici e positivi

Tutti i contagiati erano asintomatici ma la loro positività è emersa durante controlli di routine: “Non a caso si tratta di personale sanitario che viene monitorato costantemente con tamponi di sorveglianza visto che per motivi di lavoro sono sempre ‘vicini’ al virus”, dichiara Massimo Andreoni, virologo del Policlinico Tor Vergata. “Se ci mettessimo a fare tamponi a tutta la popolazione vaccinata troveremmo tanti positivi visto che il virus circola ancora tra noi”. Su questi casi così come su altri che man mano si presentano, la Società italiana di malattie infettive sta raccogliendo dati per condurre un’analisi.

Protetti dalla malattia, non dall’infezione

Lecita allora la domanda: se mi vaccino ed incontro il virus non vengo risparmiata? “La vaccinazione non impedisce il contagio della persona”, risponde il virologo. “Non crea uno schermo contro cui il virus sbatte e non entra nel nostro organismo ma fa sì che una volta entrato trovi pronti i nostri anticorpi che gli impediscono di replicarsi e lo azzera facendo in modo che non ci ammaliamo”. Questo vuol dire, quindi, che se si effettuano dei tamponi ai vaccinati c’è la possibilità di trovare il virus, ma il vaccino fa sì che non si sviluppi la malattia così come accade per altre malattie infettive classiche.

Contagiosi dopo il vaccino

Quello che al momento ancora non è possibile stabilire è se i vaccinati contagiati possano trasmettere a loro volta il virus. “Bisogna ancora capire se le replicazioni che si verificano in caso di contagio di un soggetto vaccinato – continua Andreoni – siano sufficienti per poter contagiare altre persone. Al momento, non lo sappiamo ma direi che le possibilità sono tendenzialmente modeste”. Nel dubbio, comunque, anche chi si è vaccinato deve continuare ad osservare tutte le limitazioni anti Covid vigenti. Sbagliato, dunque, concludere che il vaccino non serva o non protegga: “La vaccinazione è l’unico modo che abbiamo per uscire dalla pandemia e del resto i dati di Israele dimostrano che è così”, conclude Andreoni. Tra i vaccinati israeliani, infatti, è stata rilevata una riduzione del 94 per cento dei casi di Covid-19 sintomatica rispetto a un gruppo di controllo, non ancora sottoposto a vaccinazione.