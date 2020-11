Gli ospedali stanno andando verso il collasso, si sente ripetere spesso in questi giorni. Ebbene, l’analisi dei dati del ministero della Salute condotta da Fadoi, la società scientifica degli internisti ospedalieri, che si stanno facendo carico del 70% dei pazienti Covid, dimostra ora che i reparti di Medicina Interna sono già ‘sold out’. Perché se i circa due terzi dei posti letto in dotazione sono già occupati da pazienti Covid, i restanti posti sono a loro volta presi dalle altre tipologie di malati, per i quali l’offerta di letti è in questo momento ampiamente insufficiente rispetto alla domanda di assistenza.

Fonte