Covid, medici famiglia: "Tampone prima cenone Natale falsa sicurezza"

“Il tampone per Sars-CoV-2 non dà la certezza che il virus non sia in incubazione. E farlo prima del cenone in famiglia può dare una falsa sicurezza”. E’ il consiglio di Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), che, rispetto alle precauzioni per tutelare i nonni e le persone più vulnerabili durante i festeggiamenti natalizi, sottolinea l’importanza di evitare comunque con loro “contatti troppo ravvicinati e arieggiare sempre le stanze”. “Il vaccino è il vero strumento di prevenzione per proteggere i fragili e gli anziani” spiega.

