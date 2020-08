“Non abbiamo saputo comunicare con efficacia. Io per prima”. Ilaria Capua, su Twitter, si esprime così in relazione alla comunicazione della comunità scientifica nell’emergenza Covid. La scienziata, che dirige l’UF One Health Center in Florida, risponde ad un follower dopo l’intervista al Corriere della Sera. “Ammetto la chiusura troncata ed infelice dell’intervista”, dice prima di ampliare il concetto. “Intendevo che la comunità scientifica (tra cui io) non si è fatta sentire abbastanza con i decisori. Nessuno era pronto, alcuni sapevano che sarebbe accaduto. Non abbiamo saputo comunicare con efficacia. Io per prima”, ribadisce.

