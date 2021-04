A farli guarire ci ha pensato la scienza, ma anche l’amore. Angelo Amati e Maria Tamborrino sono una coppia di Carovigno, marito e moglie dal 2008. Lui ha 88 anni, lei 65, entrambi hanno contratto il Covid-19 e sono finiti in ospedale. A raccontare la loro storia – fortunatamente a lieto fine – è BrindisiReport: ha cominciato a stare male Maria, e dopo le prime cure a domicilio è stata trasferita prima all’ospedale Perrino di Brindisi, poi all’ospedale Covid di Ostuni, nel reparto di Pneumologia. Era risultata positiva, nonostante fosse stata sempre molto attenta a evitare occasioni di contagio.

“Non escono di casa da quasi un anno – ricostruisce l’autrice dell’articolo, Adele Galetta – e i parenti che si prendono cura di loro sono risultati negativi al tampone”. Eppure è successo, e dopo Maria è stato il marito Angelo a manifestare i primi sintomi. È finito anche lui in ospedale, e a seguire con apprensione la vicenda è stata la figlia dell’uomo, Daniela, che vive a Ravenna e a causa delle restrizioni non ha potuto raggiungere la famiglia in Puglia.

“Qualche giorno dopo il ricovero di Maria chiamando mio padre ho avvertito che aveva una leggera tosse, così attraverso il medico di famiglia si è attivata la prassi per fare il test, che è risultato positivo – racconta la donna – La saturazione era già molto bassa, e i medici dell’Usca hanno disposto il ricovero immediato”. Non è che il primo tempo di questa incredibile avventura.

Anche il signor Angelo è stato prima a Brindisi e poi a Ostuni, nel reparto di Medicina, però. Nella stessa struttura dove era la moglie, vicini ma non troppo. E per Daniela Amati era difficile avere sue notizie, dato che il padre “non è in grado di maneggiare un telefonino”. Il tempo è stato galantuomo, come lo sono stati la tenacia di marito e moglie e l’intervento dei medici.

La signora Maria ha mostrato segni di ripresa dopo alcuni giorni, e ha chiesto notizie del marito. Era lì, vicino a lei, e allora è stato deciso che gli ultimi giorni di degenza li avrebbero passati insieme, nella stessa stanza. È stato forse l’elemento chiave per dar loro ulteriore forza, e spingerli verso la guarigione: “Da quel momento si è aperto un mondo – conclude Daniela Amati – perché mio padre ha ricominciato a rispondere agli stimoli, hanno potuto fare insieme questo percorso, al punto che la settimana scorsa hanno potuto insieme far ritorno a casa e continuare la terapia”.

Il lieto fine non era scontato, ma è arrivato e quindi ha bisogno della chiosa più adatta. È la stessa figlia di Angelo a fornirla: “La loro è una storia che dà coraggio – dice Daniela – un’istantanea d’amore”.