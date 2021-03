HANNO scoperto la scuola a distanza. La Dad, una parola che un anno fa poteva affascinare e piacere, perché permetteva di dormire un poco di più la mattina. Ma che ora li ha imprigionati, in una vita senza tempo. E’ arrivata anche l’amicizia in cui si comunica solo con il computer. Sono sparite le passeggiate, le partite a calcetto e il sabato sera in pizzeria. Niente più uscite in comitiva, ma solo piccole passeggiate nel quartiere in due o al massimo in tre. Siamo nell’era della solitudine e a un anno di distanza dal primo lockdown gli adolescenti si ritrovano di nuovo a casa, con giornate ‘sospese’. 24 ore spesso passate sempre in casa. Una situazione nella quale, ricorda il professor Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta e presidente Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo Di.Te, gli adulti dovrebbero dare risposte che in questi mesi a volte non sono arrivate. Prima di tutto dicendo a questi ragazzi la verità.

Professor Lavenia, come spiegare ai ragazzi che dovranno rimanere ancora a casa?

“Dire la verità ai ragazzi, con le parole adeguate, è sempre la strada migliore. Che il periodo sia complesso, che siamo tutti stanchi di questa situazione, che dovremmo imparare a cogliere gli insegnamenti da questo momento e che dovremmo sfruttare al meglio tutte le opportunità anche quando è difficile vederle, ormai è cosa che dovrebbe essere nota a tutti. Certo, per i giovani è una situazione ancora più difficile da gestire, ma al momento non possiamo fare altrimenti a quanto pare. E dobbiamo farci i conti tutti: adulti, adolescenti e bambini. E allora che si fa? Si cerca di condividere quanto più possibile quelle che sono le emozioni di questo periodo, si stimolano i ragazzi a parlare di quanto stanno apprendendo con la didattica a distanza, e si invitano a immaginare cosa fare quando tutto volgerà al meglio”.

Fra loro c’è chi è preoccupato per le polemiche sui vaccini e non vede vie d’uscita. Cosa per tranquillizzarli?

“I ragazzi sono preoccupati, a ragione. La mancanza di socialità, le mancate esperienze che aiutano alla crescita, all’apprendimento, allo sviluppo di capacità relazionali e cognitive, li stanno provando parecchio. L’autoisolamento, da forzato, in parecchi casi, sta diventando volontario. Sono molti i ragazzi, infatti, che non trovano più un senso in queste giornate e si chiudono in loro stessi. Stanno aumentando ansia, stati depressivi, apatia, astenia, ma anche rabbia, frustrazione, incapacità di immaginare un futuro. Rassicurarli è necessario, a maggio ragione in questo momento. E per farlo, bisogni metterli al corrente di quella che è la verità e lo stato dell’arte, attingendo a fonti attendibili e istituzionali, se per esempio si parla insieme a loro di vaccini, di sicurezza e di arrivo delle dosi. Non diciamogli però che andrà tutto bene come è stato fatto nel primo lockdown, ma diciamogli che si sta facendo tutto il possibile affinché questa situazione volga al meglio quanto prima”.

Cosa abbiamo sbagliato nel primo lockdown. Quali sono gli errori che non dobbiamo più fare?

“Dire che sarebbe andato tutto bene, quando non sapevamo ancora come sarebbero andate le cose ha creato illusioni e alimentato false speranze. Questo è un errore da evitare, quando non si conoscono i fatti nella loro interezza. Abbiamo perso l’occasione di fare formazione ai docenti e di sensibilizzare all’ascolto di sé i ragazzi, anche attraverso la didattica a distanza, introducendo più attività dedicate al miglioramento dell’empatia e alle riflessioni su concetti tanti usati quali, per esempio, ‘resilienza’. A questo dovremmo rimediare quanto prima”.

Si rimprovera alle famiglie di non aver dato spiegazioni chiare. Anche se non le avevamo, dovevamo comunque parlare loro?

“Certo, con i ragazzi bisogna sempre parlare e quando non si è sicuri di qualcosa si può anche dire “non lo so”. Parlare dei dubbi e delle incertezze ci rende umani, ci accomuna. Il Covid ci ha insegnato che dovremmo lavorare di più sul concetto di senso della comunità e della condivisione”.

La Dad ripiomba nelle loro vite spesso 6 giorni su 6. Lunghe ore davanti al pc, prima di studiare. Come aiutarli?

“Prevedendo almeno una giornata di detox dalle nuove tecnologie, anche se sono l’unico strumento che ci permettono di comunicare con il mondo esterno, in questo momento. Staccare da questi strumenti, condividendo dei momenti in famiglia, dove si fanno cose insieme, come per esempio cucinare, o sistemare cose che non si sistemavano da tempo, aiuta a ritornare ai sensi e al corpo. Fare un detox dalle nuove tecnologie, poi, aiuta anche a vivere la routine, che ora è fatta di didattica a distanza e di lunghe giornate passate davanti al pc anche per i genitori, con minori difficoltà”.

Come deve cambiare l’atteggiamento degli insegnanti? I programmi sono rimasti gli stessi ma tutto è cambiato

“All’inizio della pandemia gli insegnanti erano del tutto impreparati a passare alla didattica a distanza. Molti non erano nemmeno così abituati a usare gli strumenti tecnologici, a dire il vero. Vanno adeguate prima di tutto le competenze informatiche e va previsto anche un programma di educazione digitale, sia per i docenti che per gli studenti. Inoltre, vanno rivisti i tempi in cui si sta davanti al Pc: un’ora online non è la stessa che in presenza, necessità di maggiori stimoli, di ritmo, e va previsto un maggiore coinvolgimento”.

Come aiutare i ragazzi che in questo contesto soffrono di disturbi d’ansia, disturbi alimentari, tecnodipendenza, depressione..

“Chi ha questi disturbi ha bisogno di un aiuto esterno, da parte di uno psicoterapeuta preparato su questi temi. Si può intervenire anche online. Ciò che è importante è non sottovalutare i segnali che ci vengono dati dai ragazzi e pensare che con il tempo, quando l’emergenza sarà conclusa, tutto si sistemerà. Non dimentichiamoci che quello che stiamo vivendo è un trauma, e ha delle conseguenze sul benessere di tutti. La salute mentale deve essere maggiormente portata all’attenzione delle persone”.

Quali sono i consigli per genitori e ragazzi?

“Condividere quello che si sta provando è sempre un buon consiglio, anche non in tempo di pandemia. Non avere paura di mostrare le proprie fragilità. Fare il punto su quello che si è appreso durante quest’anno in cui il Covid è entrato nella nostra quotidianità. Chiedere ai ragazzi di partecipare alla loro vita online, e coinvolgerli in attività famigliari condivise”.

I giovani devono imparare a guardare il mondo in modo diverso. Noi adulti dobbiamo aiutarli a pensare al futuro, come?

“Il mondo non sarà come prima quando tutto questo sarà finito, e va detto. Durante quest’anno abbiamo visto la maggior parte dei lavori cambiare, dovremmo cercare di parlare con i nostri figli e analizzare insieme questi cambiamenti per rifletterci sopra e farli entrare in quella che sarà la nostra nuova routine. Questo è un periodo ricchissimo di opportunità, anche nel web, ma bisogna studiare insieme come coglierle”.