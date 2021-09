Chi si ammala oggi di Covid viene curato meglio. “Abbiamo imparato a usare cortisonici e monoclonali, alcuni anche in fase tardiva, a capire cosa non funziona come l’invermectina. Abbiamo fatto però solo il primo giro di corda di una scalata. Ci sono ancora molti tiri di corda da fare. Nel frattempo bisogna vaccinarsi, contro Delta i vaccini funzionano”, così l’immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas, a colloquio con il direttore di Salute Daniela Minerva, in occasione del Festival di Salute.

Festival Salute. Covid, Mantovani: “Cure migliori per chi si ammala oggi, ma è solo l’inizio”