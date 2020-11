Covid, screening tumore seno. Mantellini: “Mammografie diminuite del 50%”



“L’effetto Covid è stato dirompente: dopo il lockdown le Regioni si sono riattivate, anche se con velocità diversa. Nei primi cinque mesi dell’anno abbiamo fatto meno del 50% di mammografie rispetto al 2019, cioè circa 470mila esami mancati pari a un ritardo sulle liste di 2 mesi”. Le parole di Paola Mantellini, dell’Osservatorio Nazionale Screening, durante il talk “Emergenza Covid: come garantire la disgnosi precoce del tumore al seno” non lasciano spazio a fraintendimenti. L’emergenza della primavera scorsa, che ha colto di sorpresa, portando alla chiusura dei servizi avrà un onda lunga in termini di prevenzione mancata e quindi di rischio per le donne che non si sono sottoposte alla mammografia. Ma il ritardo si è accumulato in tutti i programmi di screening: nel colon retto non si sono eseguiti oltre 580mila esami con un numero di casi non diagnosticati stimati in circa 4mila.



La ripartenza

L’Osservatorio nazionale screening ha presentato in questi giorni i dati di una Ons a cui hanno risposto tutte le amministrazioni sanitarie tranne quella della Basilicata: gli screening mammografico e della cervice uterina sono ripartiti a maggio in 13 Regioni, quello per il colon-retto in 11. Ma anche le Regioni che hanno garantito gli esami lo hanno fatto a un ritmo molto inferiore: in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Veneto e Valle D’Aosta a maggio è stato possibile fare solo il 20% degli esami eseguiti nello stesso mese del 2019.

“I servizi si sono riorganizzati, soprattutto in termini di turni del personale a cui è stato chiesto di assicurare una maggiore presenza, e di percorsi sicuri per le pazienti. Ma è evidente che è necessario avere maggiori spazi a disposizione”, ha continuato Mantellini.