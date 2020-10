“Un’ipotesi interessante, ma che ha certamente bisogno di conferme”. A fare chiarezza sulla notizia secondo cui alcuni tipi di tumore produrrebbero sostanze protettive nei confronti del Sars-CoV-2 è la nuova scheda di ‘Dottoremaeveroche’, il sito anti-bufale della Federazione degli Ordini dei medici. Ma davvero le persone con questi tumori sono più protette nei confronti della Covid-19? “Primo, in un contesto di complessiva incertezza riguardo le conoscenze su Covid-19, la ricerca sta progredendo e sta mettendo a fuoco le prove più rilevanti. Secondo, le persone che soffrono di cancro sono generalmente più vulnerabili. Terzo, parlare di maggiore protezione è attualmente improprio, perché potrebbe creare false aspettative in persone indubbiamente più fragili della media – affermano da Dottoremaeveroche – Pertanto, le persone malate di tumore dovrebbero scrupolosamente seguire ogni possibile precauzione per prevenire il contagio”.

