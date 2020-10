“Abbiamo farmaci specifici, gli anticorpi monoclonali, che sono stati clonati da diverse industrie, tra cui anche un gruppo italiano di alto livello, e sono in fase avanzata di sviluppo. Potrebbero diventare presto un’opzione. E per presto intendo i primi mesi dell’anno prossimo o il primo semestre. C’è ottimismo, ma serve anche cautela”. Lo ha spiegato ad Agorà, su Rai 3, il direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa)sottolineando che il Remdesivir mostra invece “un’efficacia modesta, moderata” e che servono ‘ulteriori probabilmente studi’.

Rispetto al Remdesivir, prima terapia approvata in Europa contro forme gravi di Sars-Cov-2, ha proseguito Magrini, “c’è stato un primo studio, pubblicato forse troppo presto, fatto negli Stati Uniti che indicava efficacia discreta. Il nuovo studio, non ancora pubblicato in rivista, come vogliamo che sia per vedere i dati, riduce le aspettative sulla riduzione della mortalità. Può essere un farmaco potenzialmente aggiuntivo ma vogliamo vedere cosa fa in aggiunta al cortisone. Servono ulteriori studi probabilmente”.