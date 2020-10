“Ci arrivano lamentale forti per le code chilometriche e le lunghe attese per i tamponi ‘drive-in‘. I cittadini sono stanchi e hanno perfettamente ragione. Credo che il ministro della Salute Roberto Speranza, e gli assessori regionali alla Sanità, dovrebbero darsi una mossa. Servono più energie e risorse per dare una risposta efficace in questo senso. Così anche per i tamponi si creeranno le lista d’attesa che già ci sono in sanità per altre prestazioni. Non è proprio il caso”. Lo denuncia all’Adnkronos Salute Rosario Trefiletti, presidente del Centro consumatori Italia, che lancia un appello al Governo: “Deve esserci un intervento a livello nazionale”.

