di Alisa Toaff

L’ospedale in Fiera realizzato dall’ex capo della protezione civile Guido Bertolaso su richiesta del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante la prima ondata da pandemia ”è una sorta di Cattedrale nel deserto perché isolato e non collegato ad altri reparti” e non sarà sicuramente ”la prima soluzione’” nel caso in cui gli ospedali non fossero più in grado di gestire questa seconda ondata. ”Rimane una soluzione estrema e non la privilegiata perché una terapia Intensiva lontana da altri reparti è una terapia intensiva sostanzialmente zoppa’”. E’ quanto afferma Selvaggia Lucarelli all’Adnkronos.

Fonte