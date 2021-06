È stabile l’indice Rt in Italia: l’indice di replicazione è fermo a 0,69 come la scorsa settimana. È quanto emerge dalla riunione di questa mattina della Cabina di regia per il monitoraggio settimanale dell’epidemia.

Ancora in calo, invece, l’incidenza, passata dai 17 casi per centomila della scorsa settimana agli 11 per centomila di questa. Dati che collocano tutto il Paese in zona bianca. E infatti è attesa per oggi l’ordinanza del ministro Roberto Speranza che porta da lunedì 28 giugno anche la Valle D’Aosta in fascia bianca. Era l’unica regione ancora in giallo che mancava all’appello per trasformare tutto il Paese in bianco. Ma alla terza settimana consecutiva di contagi sotto la soglia di 50 nuovi casi ogni 100mila abitanti sarà promossa. Così da lunedì 28 giugno in tutta la Penisola non ci saranno più zone gialle.