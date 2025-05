Covid LP 8.1: sintomi e pericoli secondo Matteo Bassetti

Il Covid-19 continua a destare preoccupazione con la nuova variante LP 8.1, che ha fatto risalire i contagi a Singapore e Hong Kong, e ha iniziato a registrare casi anche in Europa e Italia. L’epidemia di LP 8.1 è emergente da segnalazioni di luglio 2024, ma è diventata dominante solo di recente. Negli Stati Uniti, questa variante rappresenta il 42% dei casi di Covid-19, mentre nel Regno Unito sale al 60%.

I sintomi più comuni di LP 8.1 includono febbre alta, mal di gola, spossatezza e dolori muscolari. Possono manifestarsi anche alterazioni del gusto e dell’olfatto, congestione nasale e mal di testa. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha classificato il rischio per la salute pubblica come “basso”, ma avverte che i soggetti fragili, come anziani e persone con condizioni cardiovascolari, sono più vulnerabili.

In un contesto di riacutizzazione dei contagi, l’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha esortato a rivedere i vaccini, poiché LP 8.1 presenta mutazioni che potrebbero renderli meno efficaci. È necessario un aggiornamento delle strategie di vaccinazione, in quanto le adesioni alle campagne di immunizzazione sono calate.

Intervistato, Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ha avvertito che, sebbene non ci siano segnali allarmanti in Europa, la crescente incidenza di casi in Asia non deve essere sottovalutata. Ha sottolineato la perdita di immunità da vaccinazione e l’importanza di un approccio unito nelle sfide sanitarie globali.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it