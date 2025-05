Covid LP.8.1: Raddoppiano i Casi in Asia, Ecco i Sintomi

La nuova variante Covid LP.8.1 sta sollevando preoccupazioni per un incremento dei contagi in Asia, dove si segnala un raddoppio dei casi a Singapore e Hong Kong. Matteo Bassetti, direttore delle Malattie Infettive del San Martino di Genova, avverte che la caduta dell’immunità, dovuta alla distanza temporale dalle ultime vaccinazioni e a una minore circolazione del virus, potrebbe aggravare la situazione, soprattutto in paesi con coperture vaccinali più basse, come l’India.

LP.8.1, derivante dalla variante JN.1, è inclusa nei vaccini aggiornati. Tuttavia, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha sottolineato l’assenza di dati clinici specifici su questa sottovariante. Un recente studio su Lancet Infectious Diseases indica che LP.8.1 presenta una minore infettività rispetto alla sua variante progenitrice, ma una maggiore capacità di eludere la risposta immunitaria. Al momento, non si registrano cambiamenti nei sintomi, che continuano a essere simili a quelli delle varianti Omicron, includendo febbre moderata, tosse e mal di gola.

In Italia, dal 8 al 14 maggio, sono stati riportati 249 nuovi casi, in leggero aumento rispetto ai 228 della settimana precedente, con 13 decessi invariati. Le autorità sanitarie raccomandano prudenza, specialmente per le persone anziane o fragili, e suggeriscono il richiamo vaccinale dove possibile, in attesa di ulteriori studi su questa nuova variante.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it