“Finché riusciamo a gestire i focolai in maniera efficiente, ovvero se riusciamo, nel momento in cui troviamo dei casi, a circoscrivere un primo anello di contatti e metterli in isolamento, noi possiamo evitare dei lockdown locali“. Ne è convinto Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell’Università di Pisa e assessore alla Sanità della Regione Puglia, secondo il quale “tutto, in questa delicata fase, dipende dai nostri comportamenti”. E per quanto riguarda i numeri, in lenta salita, della pandemia “‘è una crescita che possiamo fermare, che per ora non sta mettendo in crisi il sistema ospedaliero. Se riusciamo a mantenere i numeri a questo livello, senza avere un’esplosione, riusciremo a gestire questa fase senza misure drastiche”, ribadisce.

