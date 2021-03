L’assessore alla Salute, Pierluigi Lopalco fa il punto sulla campagna di vaccinazione in Puglia a partire dagli ultra 80enni: “Se ci fossero subito tanti vaccini vaccineremmo tutti, ma c’è questo collo di bottiglia legato all’arrivo dei vaccini. Al momento abbiamo lo schema dell’arrivo dei vaccini fino a fine marzo che ci consentirà di completare la vaccinazione degli ultra 80enni”.

Poi ha aggiunto: “Entro la fine di questa settimana completiamo la vaccinazione degli operatori scolastici, siamo tra i primi in Italia, appena arriva il nuovo carico di Astrazeneca e continueremo con le forze dell’ordine. Entro fine mese poi – ha aggiunto Lopalco -, grazie all’accordo con i medici di medicina generale, vaccineremo i domiciliari, gli ultra 80enni e le persone particolarmente fragili, che si dovrebbe completare entro la prima-seconda settimana di aprile. A metà aprile, quindi, avremo completato la vaccinazione dei fragili. In parallelo partirà la vaccinazione delle persone tra 70 e 79 anni. Non posso dare una data perché non so quando arriveranno i vaccini, ma siamo abbastanza ottimisti perché tra poco sarà licenziato anche il vaccino J&J che probabilmente arriverà già ad aprile”.

E ha spiegato: “Anche se non possiamo pianificare, ci stiamo preparando alla vaccinazione di aprile aprendo in tutte le Asl pugliesi grossi centri di vaccinazioni perché prima o poi ci sarà il momento in cui arriveranno tanti vaccini, speriamo che accada entro fine aprile-inizio maggio.Nei piccoli comuni manterremo sempre aperti piccoli centri vaccinali per le persone che non si possono spostare, mentre in gruppi di comuni limitrofi stiamo preparando gli hub, palazzetti o fiere, con 10-20 postazioni che vanno in parallelo che possono smaltire migliaia di vaccinazioni. Tutto quello che si può fare si sta facendo. La Puglia con la Campania è la regione italiana che sta distribuendo più vaccini, siamo oltre il 90 per cento, siamo fra le regioni più veloci”.

Lopalco ha parlato intervenendo al webinar organizzato dalla Cisl Puglia e dalla Federazione regionale dei Pensionati-Fnp Cisl Puglia su “Anziani di Puglia, Una risorsa da tutelare” a cui sono intervenuti anche dirigenti nazionali del sindacato. “Siamo a un anno esatto dall’emergenza sanitaria che ci ha coinvolti tutti. Questo ha innescato una crisi economica senza precedenti e aumentato i divari e le disuguaglianze a cominciare dalle persone anziane. Questo è un elemento che ci deve far riflettere nel mettere in campo nuove modalità di welfare di sanità capaci di assistere, di aiutare, di dare servizi a quella fascia di popolazione italiana più colpita: gli anziani”, ha spiegato il segretario confederale della Cisl nazionale, Andrea Cuccello.

“Ma in questo contesto – ha puntualizzato il segretario generale della Cisl Puglia Antonio Castellucci – vanno riportate, le criticità delle Rsa, gli hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali, che oltre agli alti costi e in alcuni casi gestioni incerte che si ripercuotono sugli anziani assistiti, in questi mesi sono diventate troppo spesso luoghi di contagi Covid. Alla Regione chiediamo di vigilare sui criteri di qualità e di sicurezza, per utenti e lavoratori, magari inserendo nelle attività di monitoraggio e di controllo delle Rsa, la partecipazione delle famiglie, delle associazioni di volontariato e delle parti sociali”.

Lopalco ha comunque anticipato la sua previsione secondo cui “dopo la fine di aprile, la pandemia possiamo lasciarla alle spalle per quanto riguarda la fase acuta”.