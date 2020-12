Anche l’omelia di Natale fa i conti con la pandemia ed è accaduto che nella messa di Natale i parroci si siano ritrovati a raccontare ai fedeli come stiano le cose. Per pungolarli, per stimolarli ad un cambiamento. E’ accaduto ad esempio in un centro della provincia di Reggio Emilia, a Novellara, dove il parroco, don Giordano Goccini, ha esordito coi fedeli: “E’ un Natale insolito, molto strano. Addirittura il Milan – ha detto per sdrammatizzare – si trova capolista, non accadeva da tempi immemori. Un Natale strano che ci ha obbligato a cambiare i rituali, ad accorciare e ridurre i nostri stili di vita, il nostro movimento, la nostra capacità di fare”.

