Verso nuove restrizioni in Lombardia per provare a frenare la marcia dei contagi da Covid-19: “Oggi avremo un incontro del Comitato tecnico scientifico regionale, nel quale si discuteranno iniziative da modulare che presumibilmente andranno in quel senso”. Lo preannuncia Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università degli Studi di Milano e componente del Cts lombardo, intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai3. “Credo che in questo momento – anticipa l’esperto – potremmo attuare provvedimenti che non siano scioccanti e micidiali, ma che” proprio per evitare interventi più drastici in futuro “prevedano restrizioni soprattutto in quella che è l’attività ludica“.

