Non si arresta anche la corsa del Covid in Lombardia, lo confermano i dati del bollettino del 3 novembre. Oggi i morti sono stati 117. Sono stati 6804 i nuovi casi in crescita rispetto a ieri, quando erano stati 5278. Sono i dati della Regione in merito all’emergenza Coronavirus con 32.337 tamponi. I guariti sono stati 2539. Il numero di positivi in rapporto ai tamponi scende leggermente rispetto a ieri e si attesta al 21%, dal 21,9% della vigilia. In ospedale sono state ricoverate 334 persone in più, per un totale di 4.740 posti occupati. In terapia intensiva ci sono 475 pazienti, 40 in più di ieri.

Fonte