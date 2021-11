Sono 662 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 22 novembre 2021 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 11 morti, numeri che portano a 34.291 il totale di vittime dall’inizio della pandemia. A fronte di 41.291 tamponi effettuati il rapporto tra positivi e tamponi si attesta all’1,6%. Salgono i ricoveri in terapia intensiva: sono 65, 4 in più da ieri, mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 686, 20 in più da ieri.

Sono 196 i nuovi positivi al Covid nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 82 a Milano città. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 63 casi, a Brescia 80, a Como 27, a Cremona 19, a Lecco 8, a Lodi 3, a Mantova 35, a Monza 58, a Pavia 26, a Sondrio 33 e a Varese 96.