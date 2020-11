“Le previsioni si fanno con i range. Per fine ottobre erano di 400-600 ricoveri in Terapia intensiva in Lombardia. Siamo al 5 novembre e i ricoveri sono 530 circa su 540 posti aperti in questo momento (anche adesso ne stiamo già aprendo altri). Posso dire quindi che le previsioni ci hanno preso, perché hanno sbagliato veramente di poco. La situazione ora? Ormai da una settimana viaggiamo al ritmo di 50 nuovi ricoveri al giorno, una quantità sempre uguale, una crescita lineare. Penso che stiamo vedendo l’effetto delle prime misure restrittive che erano state varate. I letti occupati aumentano perché i malati Covid restano ricoverati per un periodo lungo, da 2 a 3 settimane. E le previsioni sono che entro 12-13 giorni avremo bisogno di 900 letti” di Terapia intensiva. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è Antonio Pesenti, direttore del dipartimento di Uoc Anestesia-Rianimazione del Policlinico di Milano e coordinatore delle terapie intensive nell’Unità di crisi della Regione Lombardia per l’emergenza coronavirus.

