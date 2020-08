In Lombardia aumentano i contagi da coronavirus: i nuovi positivi sono 239 (di cui 26 ‘debolmente positivi’ e 5 a seguito di test sierologico) contro i 185 registrati ieri. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Aumentano i guariti/dimessi per un totale complessivo di 75.678 (+29), di cui 1.265 dimessi e 74.413 guariti. Stabili sia la terapia intensiva con 14 pazienti ricoverati sia i pazienti ricoverati non in terapia intensiva (sono 148). I tamponi effettuati salgono invece a quota 13.663 per un totale complessivo di 1.483.556. Quattro i decessi di oggi, che fanno salire così il totale nella Regione a 16.856 dall’inizio dell’emergenza.

