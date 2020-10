Sono 3.570 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 124 ‘debolmente positivi’ e 22 a seguito di test sierologico) con 21.324 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,7%. Lo rende noto la Regione. 17 i decessi registrati nelle ultime 24 ore per un totale di 17.252. Cresce il numero di pazienti guariti/dimessi: sono 90.356 (+1.211), di cui 2.930 dimessi e 87.426 guariti, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 242 (+11) e i ricoverati non in terapia intensiva salgono a 2.459 (+133). Il numero totale di tamponi effettuati, dall’inizio dell’epidemia è di 2.737.039.

