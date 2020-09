Un decesso e 228 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Sono gli ultimi dati relativi al contagio da Covid in Lombardia, secondo quanto reso noto dalla Regione. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi (14.077) e i positivi riscontrati è pari all’1,61%. I guariti/dimessi sono 60 in più rispetto a ieri e 76.467 in tutto. Altri 5 pazienti in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, per un totale di 27. I ricoverati non in terapia intensiva sono invece 225 (+5). Sale a 16.870 il totale dei decessi nella Regione dall’inizio dell’emergenza. Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 80 (di cui 50 a Milano città); Bergamo: 18; Brescia: 37; Como: 13; Cremona: 7; Lecco: 7; Lodi: 8; Mantova: 2; Monza e Brianza: 21; Pavia: 12; Sondrio: 0; Varese: 13.

