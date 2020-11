Dal potenziamento delle Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) “affinché ci sia una vera gestione domiciliare dei pazienti Covid e possano essere di supporto per valutare la reale necessità di ricovero di pazienti sospetti, evitando di saturare i pronto soccorso”, fino al coinvolgimento degli specializzandi, ma con il giusto riconoscimento economico, le protezioni e la possibilità di effettuare tamponi. E ancora: dare le protezioni adeguate ai medici e pediatri di famiglia per poter fare eventuali visite a domicilio; prevedere il tampone e il vaccino antinfluenzale per sanitari, amministrativi e degenti delle Rsa; attivare dei checkpoint, “dove poter effettuare tamponi e test rapidi in sicurezza, chiedendo ai medici di base e agli infermieri di comunità, la disponibilità ad effettuarli”.

